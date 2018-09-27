واشنطن تزيد مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

أفادت السفارة الأوكرانية لدى واشنطن اليوم الخميس بأن مجلس النواب الأمريكي قد صادق على تخصيص 250 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر الفيسبوك: "لقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون "حول تمويل احتياجات وزارة الدفاع للعام 2019"، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ في وقت سابق على هذا القانون الذي يشمل تخصيص 250 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن".

وأضف البيان أن هذا المبلغ يزيد بـ50 مليون دولار عما خصصته الولايات المتحدة لأوكرانيا في العام الجاري.

وستنفق هذه الأموال لمنح أوكرانيا أسلحة فتاكة، وتبديل الأسلحة والمواد العسكرية التي تم تسليمها سابقا، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي وإجراء التدريبات العسكرية، على أن تواصل واشنطن تقديم الدعم الاستخباراتي لكييف.

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يأتي الدعم الأمريكي هذا، بعد تسليم خفر السواحل الأمريكي أوكرانيا زورقي دورية قديمين يعودان لعام 1988.

المصدر: وكالات