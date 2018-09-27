لقاء السيسي ونتنياهو عقد بلا علم إسرائيل

سلّط مغردون الضوء على غياب علم إسرائيل عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويظهر في صور نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، غياب علم إسرائيل عن الاجتماع في حين نصب علم مصر إلى جانب السيسي.

ומדוע דגל ישראל לא הוצב בחדר??

בניגוד לכל כללי הטקס,

רק דגל מצרים הוצב בחדר..

וחבל...



ولكن

أين العلم الاسرائيلي؟؟

بخلاف ما هو معمول به دبلوماسيا وسياسيا، للأسف، فقط العلم المصري موجود،

دون نصب علم #إسرائيلpic.twitter.com/nhddhg2K4q — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأثار غياب علم إسرائيل ردود فعل كثيرة في تل أبيب، حيث تساءل الكثيرون عن سبب اختفائه وحضور العلم المصري فقط.

يذكر أن نتنياهو والسيسي التقيا في نيويورك، في لقاء هو الثاني بينهما، بعد أن التقيا العام الماضي في نفس المناسبة.

المصدر: وكالات