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لقاء السيسي ونتنياهو عقد بلا علم إسرائيل

أخبار العالم

لقاء السيسي ونتنياهو عقد بلا علم إسرائيل
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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سلّط مغردون الضوء على غياب علم إسرائيل عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويظهر في صور نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، غياب علم إسرائيل عن الاجتماع في حين نصب علم مصر إلى جانب السيسي.

وأثار غياب علم إسرائيل ردود فعل كثيرة في تل أبيب، حيث تساءل الكثيرون عن سبب اختفائه وحضور العلم المصري فقط.

يذكر أن نتنياهو والسيسي التقيا في نيويورك، في لقاء هو الثاني بينهما، بعد أن التقيا العام الماضي في نفس المناسبة.

المصدر: وكالات

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