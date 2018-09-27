نوم عميق لوزير خارجية أوكرانيا أثناء كلمة رئيسه بالأمم المتحدة

غط وزير خارجية أوكرانيا، بافيل كليمكين، في نوم عميق، خلال خطاب رئيس دولته، بيترو بوروشنكو أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت القناة التلفزيونية الخامسة الأوكرانية، مقطع فيديو على YouTube، ظهر فيه الوزير بافيل كليمكين ( في الدقيقة 17 من الشريط) وكذلك عقيلة الرئيس الأوكراني مارينا بوروشينكو، ووزيرة الرعاية الصحية الأوكرانية، أوليانا سوبرون، وأعضاء آخرون من وفد أوكرانيا.

Кажется, кому-то сегодня попадет. 🤦🏻‍♂️ Глава МИД Украины Павел Климкин уснул на выступлении Порошенко на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке pic.twitter.com/urqsq9BzUz — НТВ (@ntvru) 27 сентября 2018 г.

وبدا واضحا من اللقطات، أن نصف المقاعد كانت فارغة في القاعة، خلال إلقاء بوروشينكو كلمته التي خصص معظمها لتوجيه اتهامات مختلفة لروسيا.

المصدر: لينتا رو