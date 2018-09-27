خامنئي: یمكن إحباط مخطط الاستكبار كما في بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنه یمكن الآن أيضا إحباط "مخطط الاستكبار" مثلما تم إحباطه في بدایة الثورة الإسلامیة ومرحلة الدفاع المقدس.

ودعا خامنئي إلى إصدار النتاجات الفنیة وأفلام الدفاع المقدس، وإيصال "روح الإیمان والجهاد ورسالة أن الشعب الإیراني لا یقهر".

واعتبر قائد الثورة ذكریات المقاتلین وعوائلهم في مرحلة الدفاع المقدس كنوزا لا مثیل لها وثروة للشعب الإیراني، مضيفا "أنه ینبغي عبر إحیاء هذه الكنوز الحیلولة دون الأضرار الناجمة عن السرد الخاطئ لتاریخ الدفاع المقدس .. إن أبطال الدفاع المقدس رسموا صورة حقیقیة عن العالم الهمجي والظالم والبعید عن القیم المعنویة والإنصاف في ذلك العهد حیث ینبغي عرض هذه الصورة للعالم".

وأكد خامنئي أنه في سرد ذكریات الدفاع المقدس یجب بلورة روح الإیمان والتضحیة والإیثار والجهاد .

وشدد على أن تقوم الأجهزة المسؤولة بمضاعفة الجهود مئة مرة في متابعة النتاجات الأدبیة والفنیة حول الدفاع المقدس.

المصدر: "إرنا"