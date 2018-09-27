أستراليا وهولندا تؤكدان ثقتهما بالتحقيق الدولي في تحطم "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا

اتهمت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين روسيا بالتملص من قبول نتائج تحقيق أجرته لجنة التحقيق المشتركة الدولية حول ملابسات تحطم "بوينغ" الماليزية فوق شرقي أوكرانيا عام 2014.

وقالت باين أمس الأربعاء في ختام اجتماع مع وزراء خارجية هولندا وأوكرانيا وماليزيا وبلجيكا، وهي الدول الأعضاء في لجنة التحقيق المشتركة: "أؤكد تأييدنا غير المشروط للتحقيق المستقل الذي تقوم به اللجنة المشتركة. كما نعبر عن أسفنا لرفض روسيا الأدلة الواقعية التي قدمتها اللجنة حتى اليوم، ونجدد التأكيد على ثقة أستراليا الكاملة بحيادية واستقلالية ومهنية اللجنة المشتركة واستنتاجاتها".

Today member nations of the #MH17 Joint Investigation Team met in the margins of #UNGA and reaffirmed our commitment to establishing the truth & prosecuting those responsible. pic.twitter.com/gOrA6FLuyA — Marise Payne (@MarisePayne) 25 сентября 2018 г.

وأضافت باين أن "الشركاء في لجنة التحقيق المشتركة أكدوا التزامهم بالكشف عن حقيقة من يقف وراء إسقاط رحلة MH17 ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

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وأطلق رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تصريحات مماثلة، حيث قال خلال مناقشة عامة في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "لجنة التحقيق المشتركة "ساقت أدلة مقنعة" بشأن تبعية منظومة الدفاع الجوي التي أسقطت الطائرة الماليزية، وأكد عزم الدول المعنية على معرفة الحقيقة عن هذه المأساة.

وتحطمت طائرة "بوينغ" الماليزية في منطقة النزاع المسلح جنوب شرقي أوكرانيا في 17 يوليو 2014 أثناء رحلة MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور، ما أدى إلى مصرع 298 شخصا كانوا على منتها.

وفي مايو الماضي أصدرت لجنة التحقيق المشتركة تقريرا ادعت فيه أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، تم نقله إلى منطقة النزاع من نقطة تواجد وحدة عسكرية روسية قرب مدينة كورسك الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.

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من جهتها، رفضت موسكو هذا الادعاء بشكل قاطع، وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر عن وثائق سرية تثبت حقيقة أن الصاروخ المذكور نقل عام 1986 إلى منطقة غربي أوكرانيا ولم يغادر الأراضي الأوكرانية منذ ذلك الوقت.

المصدر: وكالات