ظريف: خطط واشنطن لعزل إيران باءت بالفشل

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن محاولات الولايات المتحدة فرض عزلة دولية على إيران باءت بالفشل، مؤكدا أن طهران عملت على إحباط عقوبات واشنطن وقوانينها العابرة للحدود.

وقال ظريف خلال لقائه نظيره الهندي سواشما سواراج على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: "الجميع يصر على تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ويعتبرونه اتفاقا هاما، والمسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة سيؤدي بها للمزيد من العزلة يوما بعد آخر".

وأضاف: "من المؤسف أن تستخدم الإدارة الأمريكية بطبيعتها الأحادية الضارة، الجمعية العامة المتعدد الأطراف لمهاجمة التعددية. أمريكا فقدت مصداقيتها لدرجة أنها اضطرت إلى الاختباء وراء الإجراءات الإدارية لتجنب مواجهة إيران في مجلس الأمن".

وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين نيودلهي وطهران في تطوير ميناء جابهار بجنوب شرق إيران، قال ظريف: "ميناء جابهار يواصل أنشطته بصورة جيدة، وشحنات السلع التصديرية الهندية ترد إلى هذا الميناء وتغادر منه إلى أفغانستان".

كما أشار ظريف إلى أن السلطات الإيرانية ستعمل على تطوير الميناء لزيادة قدرته الاستيعابية، داعيا الهند إلى "توظيف المزيد من الاستثمارات لهذا الغرض".

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يذكر، أن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس حول عدم الانتشار، عن تأييدهم للاتفاق الذي توصلت إليه السداسية الدولية مع إيران حول برنامجها النووي.

وكان ترامب الوحيد من انتقد الصفقة النووية مع إيران، والتي سبق له أن أعلن انسحاب بلاده منها في مايو الماضي وهدد طهران بمزيد من العقوبات في نوفمبر المقبل.

المصدر: إرنا