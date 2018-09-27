زاخاروفا ترد على القائلين "نكاية بالكرملين"

علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على ملصق انتخابي لوزير خارجية لاتفيا إدغار رينكفيتش، صيغ بعبارات استفزازية ضد روسيا.

وقبل ذلك توجه الصحفي اللاتفي فلاديمير سيميندني، إلى زاخاروفا، عبر صفحته في "فيسبوك"، بالكلمات التالية: "يا ماريا زاخاروفا انظري، لقد أطلق وزير خارجية لاتفيا Edgars Rinkēvičs "المتميز"، حملته الدعائية... مستخدما الكرملين في الحملة الانتخابية البرلمانية في لاتفيا. في الإعلان مع صورته، نشاهد العبارة التالية: "نكاية بالكرملين، لاتفيا لا تزال وستبقى دولة قائمة".

وقالت متحدثة الخارجية الروسية في تعليقها: "الكرملين، يريد أن تصبح لاتفيا دولة مزدهرة. لكن إذا أرادوا أن يكونوا فقط دولة قائمة، فهذا شأنهم".

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وعام 2014 أصبح إدغار رينكفيتش، أول سياسي في تاريخ لاتفيا يعترف علانية بميوله المثلية.

وفي الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في لاتفيا في 6 أكتوبر المقبل، سيشارك الوزير المذكور ضمن قائمة حزب "الوحدة الجديدة".

المصدر: وكالات