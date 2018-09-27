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ترامب: النساء الأربع اللائي تحدثن عن "علاقات حميمة" معي لم التق بهن بتاتا

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ترامب: النساء الأربع اللائي تحدثن عن
Reuters
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النساء الأمريكيات الأربع اللائي اتهمنه خلال حملته الانتخابية بأنه تحرش بهن جنسيا "لم يقابلهن بتاتا".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس: "ماذا فعلن؟ هن حصلن على أموال مقابل أن يقلن عني أشياء سيئة. كانت هناك حتى مقالة نشرت على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أربع نساء".

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وأضاف أنه شاهد في أحد الأيام النساء الأربع على شاشة التلفزيون، وأدرك أن لا علاقة لهن به.

ولم يفوت الرئيس الأمريكي الفرصة كعادته لانتقاد وسائل الإعلام في بلاده، حيث قال: "في اليوم التالي قلن إن دونالد ترامب رجل جيد، فيما نشرت نيويورك تايمز مقالة كاذبة، بل ولم تذكر في وقت لاحق أن المادة كانت غير صحيحة".

المصدر: نوفوستي

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