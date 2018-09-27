ترامب: النساء الأربع اللائي تحدثن عن "علاقات حميمة" معي لم التق بهن بتاتا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النساء الأمريكيات الأربع اللائي اتهمنه خلال حملته الانتخابية بأنه تحرش بهن جنسيا "لم يقابلهن بتاتا".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس: "ماذا فعلن؟ هن حصلن على أموال مقابل أن يقلن عني أشياء سيئة. كانت هناك حتى مقالة نشرت على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن أربع نساء".

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وأضاف أنه شاهد في أحد الأيام النساء الأربع على شاشة التلفزيون، وأدرك أن لا علاقة لهن به.

ولم يفوت الرئيس الأمريكي الفرصة كعادته لانتقاد وسائل الإعلام في بلاده، حيث قال: "في اليوم التالي قلن إن دونالد ترامب رجل جيد، فيما نشرت نيويورك تايمز مقالة كاذبة، بل ولم تذكر في وقت لاحق أن المادة كانت غير صحيحة".

المصدر: نوفوستي