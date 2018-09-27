نتنياهو يقاطع مؤتمرا لمكافحة معاداة السامية

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء قبول دعوة لحضور مؤتمر لمكافحة معاداة السامية في نيويورك تنظّمه اليونسكو، بدعوى انحياز هذه الوكالة الأممية الدائم ضد بلاده.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "إنني وإذ أثني على كل الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية، فقد قرّرت عدم المشاركة في مؤتمر اليونسكو هذا الأسبوع حول معاداة السامية بسبب الانحياز المستمر والمفرط الذي تمارسه المنظمة ضد إسرائيل".

وأضاف: "يجب أن تقوم اليونسكو بما هو أكثر من استضافة مؤتمر حول معاداة السامية ويجب عليها أن تتوقف عن ممارسة معاداة السامية".

واعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة بانسحابهما من اليونسكو في 2017، قد "أكدتا بكل وضوح أنه لا يمكن التسامح بتاتا بعد اليوم مع معاداة اليونسكو للسامية".

وأضاف: "عندما تنهي اليونسكو انحيازها ضد إسرائيل وتتوقف عن إنكار التاريخ وتبدأ بالدفاع عن الحقيقة، عندها ستتشرف إسرائيل بالانضمام إليها مجددا، لكنها وبانتظار حصول ذلك فإن إسرائيل ستتصدّى لمعاداة السامية في اليونسكو وفي أي مكان آخر".

وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه "منذ العام 2009 أصدرت اليونسكو 71 قرارا تدين إسرائيل مقابل قرارين فقط لبقية دول العالم أجمع. هذا فاضح".

إقرأ المزيد

ومن القرارات التي أثارت حفيظة إسرائيل إعلان لجنة التراث العالمي في اليونسكو في يوليو 2017 البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وإدراجها الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة، وضمّ فلسطين لعضوية اليونسكو سنة 2011.

المصدر: أ ف ب