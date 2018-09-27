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غوتيريش يرحب مجددا خلال لقائه لافروف باتفاق إدلب

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غوتيريش يرحب مجددا خلال لقائه لافروف باتفاق إدلب
Sputnik SERGEI PYATAKOV
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (صورة من الأرشيف)
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جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ترحيبه بالاتفاق التركي الروسي حول إدلب السورية.

وقال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان صحفي: "اجتمع الأمين العام اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحثا الوضع في سوريا".

وأضاف البيان: "الأمين العام أعرب عن ترحيبه بالاتفاق المبرم في 17 سبتمبر (بين تركيا وروسيا) حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب".

وأشار البيان إلى أن غوتيريش ولافروف "تبادلا وجهات النظر حول مفهوم السلام وغير ذلك من القضايا المتعلقة بتعزيز السلم والأمن الدوليين".

يتبع...

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