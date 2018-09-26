ترامب وماي يبحثان وضع سوريا و"التهديدات الروسية والإيرانية"

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بحثا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الملف السوري و"التهديدات الروسية والإيرانية".

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "الزعيمين ناقشا تحديات عالمية مختلفة، بما في ذلك الوضع في سوريا والتصدي للتهديدات من قبل إيران وروسيا".

وبحسب البيان، فقد أكد ترامب وماي عزم بلديهما على "التنسيق الوثيق في مواجهة كافة التحديات العالمية".

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اتهم ترامب روسيا وإيران بأنهما تساعدان "المجازر" في سوريا، إلا أنه أعرب عن "شكره" لموسكو وطهران ودمشق لأنها "خفضت بصورة ملحوظة" فرص شن عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، التي تبقى المعقل الأخير للمعارضة المسلحة ومسلحي عدد من المنظمات الإرهابية في البلاد.

المصدر: نوفوستي