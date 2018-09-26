موغيريني: هناك آلية للتجارة مع إيران تصاغ قبل نوفمبر المقبل

أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني أن هناك آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران سيتم إنشاؤها قبل نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران تحديا جديا للدولار الأمريكي كعملة احتياطية في سياق إنشاء الآلية الخاصة، قالت موغيريني "إنها لا تزال في المرحلة الابتدائية، لكن ذلك قد يكون النتيجة، وبالتأكيد دفع هذا الأمر بنا ومناطق أخرى في العالم للتفكير في ماهية الاستقلالية (المالية) التي نمتلكها".

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ومع التأكيد أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى شركاء الاتحاد الأوروبي، أشارت موغيريني إلى أنه "لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أو منظمة أن تقبل بأن يقرر آخرون مع من يحق لها التعامل بالتجارة".

يذكر، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس في الوقت الحالي مقترحا لإنشاء آلية لمقايضة السلع الأوروبية بالنفط الإيراني، لتجنب تأثير العقوبات الأمريكية.

المصدر: رويترز