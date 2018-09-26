تنظيم "داعش" يتوعد بتسجيل صوتي إيران بهجمات قادمة

توعد المتحدث باسم تنظيم "داعش"، الأربعاء، في تسجيل صوتي تناقلته حسابات مساندة للتنظيم على تطبيق "تلغرام"، إيران بهجمات أخرى بعد الاعتداء الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في الأهواز.

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وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حسن المهاجر في تسجيل لأكثر من ثلاث دقائق إنهم لم يستفيقوا بعد من هول الصدمة ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن الهجمات القادمة ستكون أدهى وأمرّ.

وأكد المتحدث في التسجيل الصوتي مجددا مسؤولية التنظيم عن هجوم الأهواز، وتبنى تنظيم "داعش" في وقت سابق الهجوم الذي أوقع 24 قتيلا.

ومن النادر أن يخصص المتحدث باسم التنظيم تسجيلا لتبني هجوم معين.

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وعقب الهجوم اتهمت إيران انفصاليين عربا إضافة إلى دول خليجية والولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في الاعتداء، وأعلنت وزارة الاستخبارات الثلاثاء أن مجموعة مرتبطة بـ"انفصاليين تكفيريين" نفذت الهجوم.

وكانت مجموعة باسم "المقاومة الوطنية الأحوازية" وهي مجموعة عربية انفصالية، أعلنت أيضا مسؤوليتها عن الاعتداء.

وهذا ليس الهجوم الأول الذي يتبناه التنظيم في إيران، إذ تبنى أول اعتداء له فيها في 7 يونيو 2017 عندما هاجم مسلحون وانتحاريون مجلس الشورى وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني موقعين 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

المصدر: أ ف ب