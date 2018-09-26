 
مباشر

أردوغان: السياسات غير المسؤولة لواشنطن تدفع العالم إلى حرب تجارية متهورة

أخبار العالم

أردوغان: السياسات غير المسؤولة لواشنطن تدفع العالم إلى حرب تجارية متهورة
Globallookpress Bernd von Jutrczenka
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kueq

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطوات الإدارة الأمريكية في مجال التجارة الدولية.

وقال أردوغان في مقالة نشرتها، اليوم الأربعاء، صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية إن "السياسات غير المسؤولة للولايات المتحدة تدفع العالم إلى حرب تجارية متهورة".

ودعا الرئيس التركي في المقالة التي تأتي عشية زيارته إلى ألمانيا إلى تضافر جهود أنقرة وبرلين في التصدي لهذا النهج الأمريكي.

على صعيد آخر، قال أردوغان أن بلاده تنتظر من ألمانيا دعم جهود أنقرة في مواجهة "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن.

إقرأ المزيد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان يفتتح رسميا مسجد "ديتيب" المركزي في كولونيا الألمانية

وأوضح أن أنقرة تريد من برلين أن تصنف منظمة غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، "تنظيما إرهابيا".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ضحك ممثلي دول العالم خلال حديث ترامب عن إنجازاته