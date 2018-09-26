أردوغان: السياسات غير المسؤولة لواشنطن تدفع العالم إلى حرب تجارية متهورة

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطوات الإدارة الأمريكية في مجال التجارة الدولية.

وقال أردوغان في مقالة نشرتها، اليوم الأربعاء، صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية إن "السياسات غير المسؤولة للولايات المتحدة تدفع العالم إلى حرب تجارية متهورة".

ودعا الرئيس التركي في المقالة التي تأتي عشية زيارته إلى ألمانيا إلى تضافر جهود أنقرة وبرلين في التصدي لهذا النهج الأمريكي.

على صعيد آخر، قال أردوغان أن بلاده تنتظر من ألمانيا دعم جهود أنقرة في مواجهة "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن.

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وأوضح أن أنقرة تريد من برلين أن تصنف منظمة غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، "تنظيما إرهابيا".

المصدر: رويترز