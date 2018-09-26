 
مباشر

روحاني: الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuep

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق حول برنامج طهران النووي عاجلا أم آجلا.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "يوما ما، عاجلا أم آجلا، ستعود الولايات المتحدة، ولا يمكن للوضع أن يستمر هكذا"، مشيرا إلى أن المناقشات الأخيرة في الأمم المتحدة أظهرت عزلة واشنطن.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظريف: الولايات المتحدة باتت معزولة في مجلس الأمن

وأكد أن إيران ستلتزم بالاتفاق النووي "طالما تخدم الصفقة مصالحها"، مضيفا أن الأطراف المتبقية للاتفاق اتخذت خطوات جيدة إلى الأمام، لكن توقعات إيران أكبر من ذلك.

كما قال إن إيران لا ترغب في محاربة القوات الأمريكية في المنطقة.

وتعليقا على العقوبات الأمريكية المتوقعة ضد إيران في نوفمبر المقبل، قال روحاني إنها "ليست بالجديد"، مؤكدا أنها غير شرعية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ضحك ممثلي دول العالم خلال حديث ترامب عن إنجازاته