روحاني: الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق حول برنامج طهران النووي عاجلا أم آجلا.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "يوما ما، عاجلا أم آجلا، ستعود الولايات المتحدة، ولا يمكن للوضع أن يستمر هكذا"، مشيرا إلى أن المناقشات الأخيرة في الأمم المتحدة أظهرت عزلة واشنطن.

إقرأ المزيد

وأكد أن إيران ستلتزم بالاتفاق النووي "طالما تخدم الصفقة مصالحها"، مضيفا أن الأطراف المتبقية للاتفاق اتخذت خطوات جيدة إلى الأمام، لكن توقعات إيران أكبر من ذلك.

كما قال إن إيران لا ترغب في محاربة القوات الأمريكية في المنطقة.

وتعليقا على العقوبات الأمريكية المتوقعة ضد إيران في نوفمبر المقبل، قال روحاني إنها "ليست بالجديد"، مؤكدا أنها غير شرعية.

المصدر: وكالات