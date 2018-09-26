ماي تدافع عن الاتفاق النووي مع إيران

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرة إياه أداة فعالة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقالت ماي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول عدم الانتشار، إن خطة الأعمال المشتركة الشاملة "لا تزال أفضل أداة تمنع إيران من تطوير السلاح النووي، ونحن ملتزمون بالحفاظ على خطة الأعمال طالما تلتزم إيران بتعهداتها بالكامل".

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ومع ذلك أضافت ماي، أن "الجوانب الأخرى من سياسة إيران، وخاصة نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة والمحاولات المستمرة لتطوير قدرات برنامجها الصاروخي، لا تزال تثير قلقا جديا".

كما وجهت ماي انتقادات لروسيا، معبرة عن أسفها لما وصفته بـ "مواصلة روسيا عرقلة أداء مجلس الأمن لمهامه" فيما يخص نشاط بعض الدول لنقل تقنية الصواريخ وتقنيات عسكرية أخرى، متهمة إيران بنقل هذه التقنيات إلى "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن.

وأعربت ماي عن أملها بأن "تنضم روسيا إلى الإجماع الدولي على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية"، حسب قولها. وجددت اتهاماتها للسلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، والاتهامات لروسيا بتسميم رجل الاستخبارات والعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري.

وجدير بالذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال ودعت بريطانيا للتعاون في التحقيق في محاولة تسميمه. كما رفضت موسكو الادعاءات الغربية بأنها "تحمي" دمشق من محاسبتها على الهجمات الكيميائية المزعومة.

المصدر: وكالات