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إيران ترفع إنتاج حقل غاز مشترك مع قطر

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إيران ترفع إنتاج حقل غاز مشترك مع قطر
Reuters / Darrin Zammit Lupi
حقل غاز - أرشيف -
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قالت وكالة "أنباء فارس"، يوم الأربعاء، إن إيران ستزيد من إنتاج حقل غاز مشترك مع قطر بواقع 3 مليارات قدم مكعبة.

وأعلن غلام رضا منوجهري مساعد شؤون التطوير والهندسة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط، عن تعزيز طاقة إنتاج حقل "بارس" الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، بواقع 3 مليارات قدم مكعبة.

وتوقع غلام رضا منوجهري في تصريح صحفي تحقيق زيادة الـ3 مليارات قدم مكعبة حتى نهاية فصل الخريف الجاري الذي ينتهي 21 ديسمبر القادم أو منتصف فصل الشتاء كأقصى تقدير (20 مارس 2019).

المصدر: وكالة "أنباء فارس"

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