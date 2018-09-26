الجيش الإيراني يكشف عن منجزات جديدة في مجال "الدرون" وأنظمة التشويش

أفادت "وكالة أنباء فارس" بأن الجيش الإيراني كشف عن منجزات جديدة في مجال طائرات "الدرون" وأنظمة التشويش.

وقالت إن قائد القوة البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أزاح الستار صباح الأربعاء عن منجزات جديدة في مجال طائرات الدرون، ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار SAR لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن هذا الرادار يحظى بإمكانيات من ضمنها التصوير على مدار الساعة وفي أجواء الغيوم والغبار والأتربة.

وأضافت أن لرادار SAR إمكانية تصوير التحصينات والمنشآت العسكرية والكشف عن المنشآت والمعدات الخادعة (غير الحقيقية) وإكمال معلومات التصوير البصري وتحديد تغييرات النسيج الأرضي الناجمة عن وجود المعدات وإيجاد المنشآت العسكرية والكشف عن التغييرات الناجمة عن الحوادث الطبيعية والكشف عن التغييرات الحاصلة في أوضاع منشآت المنطقة.

وبينت أنه من بين المنجزات الأخرى التي عرضت في المراسم، جهاز تشويش اتصالات ينصب على طائرات الدرون في نطاق ذبذبات 20 إلى 520 ميغاهيرتس، ومشروع "شاهد" لصنع منظومة تشويش الاتصالات باسم "شاهين".

الجيش الايراني يزيح الستار عن طائرات "درون" جديدة https://t.co/gorJUQ0TfVpic.twitter.com/29CiPec9wB — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) 26 сентября 2018 г.

المصدر: "وكالة أنباء فارس"