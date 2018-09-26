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ظريف: الولايات المتحدة باتت معزولة في مجلس الأمن

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ظريف: الولايات المتحدة باتت معزولة في مجلس الأمن
Globallookpress Michael Brochstein
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة باتت في عزلة أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي حول عدم الانتشار.

وكتب ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" في أعقاب اجتماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "مرة أخرى استغلت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لكنها وجدت نفسها معزولة أكثر في انتهاكها لخطة الأعمال المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وتساءل: "متى ستتعلم (الولايات المتحدة) درسها؟".

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يذكر، أن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول عدم الانتشار، والتي ترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييدها للاتفاق الذي توصلت إليه السداسية الدولية مع إيران حول برنامجها النووي في عام 2015.

وكان ترامب الوحيد من انتقد الصفقة النووية مع إيران، والتي سبق له أن أعلن انسحابه منها في مايو الماضي. وهدد ترامب طهران بمزيد من العقوبات في نوفمبر المقبل.

المصدر: RT

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