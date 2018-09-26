الصين ترفض اتهامات ترامب بتدخلها في الانتخابات

رفض وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، مؤكدا أن بكين لا تتدخل أبدا في شؤون دول أخرى.

وقال وانغ يي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "أود التأكيد بأن الصين كانت تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في شؤون دول أخرى، وهذه هي سياستنا التقليدية".

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وتابع قائلا: "نحن نرفض هذه الاتهامات الموجهة للصين، والتي لا أساس لها".

وجاء ذلك ردا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها تحاول التدخل في انتخابات الكونغرس المزمعة في نوفمبر المقبل. وحسب قول ترامب، فإن بكين لا تريد فوز الحزب الجمهوري بسبب موقف الإدارة الأمريكية الحالية من التجارة مع الصين.

المصدر: تاس