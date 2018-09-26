تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

قال مسؤول إيراني إن الاستعدادات لتدشين خط جديد للملاحة البحرية بين ميناء بوشهر وقطر قد بدأت.

وأعلن مدير عام دائرة الموانيء والملاحة البحرية في محافظة بوشهر (جنوب) سياوش أرجمندزاده، أن متابعة قضية تدشين خط للملاحة البحرية بين ميناء بوشهر ودولة قطر قد بدأت.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في هذا المجال مع قطر قريبا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" يوم الخميس.

وأضاف أرجمندزاده الأربعاء في حديث لـ"إرنا": "نحن بصدد استخدام السفن التي قادرة على نقل المسافرين والحاويات المبردة لتحقيق هذا الهدف".

وأشار إلى أن الزيارات التي قامت بها وفود قطرية إلى ميناء بوشهر خلال الأشهر الماضية ساهمت في توفير فرصة للتعامل والتعاون الجيد بين محافظة بوشهر وقطر.

وأوضح أن تدشين هذا الخط يبشر بمستقبل مشرق لهذا الميناء.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"