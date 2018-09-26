واشنطن ولندن: الظروف غير مهيأة لعودة اللاجئين السوريين

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن سوريا غير جاهزة بعد لاستقبال اللاجئين العائدين.

وصرح ممثل الولايات المتحدة في اجتماع حول سوريا انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأن "الوضع لم يعد إلى طبيعته ولم تتبلور الظروف بعد للعودة الآمنة والطوعية والكريمة لللاجئين" إلى سوريا.

فيما دعا ممثل عن بريطانيا السلطات السورية والأطراف الداعمة له إلى "توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى كافة مناطق البلاد"، مضيفا: "من الواضح أن الظروف لعودة اللاجئين بصورة طوعية وكريمة بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي لم تتشكل بعد".

وأكد الدبلوماسي البريطاني أن بلاده لن تنظر في مسألة تقديم المساعدات لإعادة إعمار سوريا دون التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد.

عون: نرحب بأي مبادرة فعلية تسهم في عودة اللاجئين السوريين

من جانبه، عبر الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للمنظمة الأممية اليوم عن ترحيبه بـ"أي مبادرة رامية إلى معالجة مشكلة اللاجئين السوريين، على غرار تلك التي تقدمت بها روسيا".

وأصر عون على وجوب عودة كافة اللاجئين والنازحين السوريين، مؤكدا معارضة بلاده لأي تأخير مصطنع في عودتهم وربط هذه العملية بـ"حل سلمي ما للأزمة السورية وأي مشاريع لتوطين اللاجئين" السوريين في لبنان.

المصدر: نوفوستي







