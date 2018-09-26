ماكرون: الاستراتيجية تجاه إيران لا ينبغي أن تقتصر على العقوبات

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن سياسة العقوبات والردع الأمريكية تجاه إيران لم تعد كافية، ويجب إعداد خطة للأمد البعيد لمعالجة الأزمة مع طهران.

وقال ماكرون في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية عدم الانتشار، اليوم الأربعاء: "أشاطر الرئيس الأمريكي أهدافه، حتى وإن كان بيننا اختلاف بشأن الاتفاق النووي، لكننا بحاجة إلى وضع استراتيجية بعيدة الأمد، لا تقتصر على العقوبات والردع".

وأضاف ماكرون أن تزويد "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية "تطور جديد مثير للقلق ويجب وقفه قبل أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المتوترة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من لن يلتزموا بالعقوبات الأمريكية على إيران من عواقب وخيمة، الأمر الذي اعتبره البعض إشارة إلى الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وتعتزم إنشاء آلية للتعامل مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية.

المصدر: رويترز