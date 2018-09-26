رئيس بوليفيا: واشنطن تدعم الانقلابات لنهب موارد الدول

اتهم رئيس بوليفيا إيفو موراليس الولايات المتحدة بدعم الانقلابات في دول أخرى من أجل السيطرة على مواردها الطبيعية.

وقال موراليس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة لا تهتم بالديمقراطية، ولو كان الوضع عكس ذلك لما مولت الانقلابات ولما أيدت الديكتاتوريين ولما هددت الحكومات الديمقراطية بتدخلات عسكرية، كما يفعلون تجاه فنزويلا".

واعتبر موراليس أن سياسات واشنطن يحركها "سعي الولايات المتحدة لفرض هيمتها الجيوسياسية على العالم والسيطرة على الموارد الطبيعية" لدول أخرى.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تهتم بحقوق الإنسان والعدالة، وإلا كان عليها أن توقع الاتفاقيات الدولية حول حماية حقوق الإنسان... ولما أيدت استخدام التعذيب ولما انسحبت من مجلس حقوق الإنسان ولما فصلت أطفال المهاجرين عن أسرهم ولما وضعتهم في أقفاص".

وقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المكرس لقضايا عدم الانتشار، والذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: تاس