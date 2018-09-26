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ترامب يتهم الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية

أخبار العالم

ترامب يتهم الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية
Reuters EDUARDO MUNOZ
دونالد ترامب يترأس اجتماع مجلس الأمن الدولي
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية بالكونغرس المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة شهر نوفمبر المقبل.

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وأشار ترامب، أثناء ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن بكين لا تريد فوز حزبه الجمهوري في الانتخابات المقبلة بسبب موقف الإدارة الأمريكية الصارم تجاه الصين في مجال التجارة.

وقال: "الصين حاولت التدخل في انتخاباتنا القادمة في نوفمبر 2018 ضد إدارتي.. لا يريدون فوزنا لأنني أول رئيس (أمريكي) يتحدى الصين في مجال التجارة، ونتفوق عليهم في هذا المجال، نتفوق عليهم في كل مرحلة".

ولم يقدم ترامب أي أدلة تثبت اتهاماته.

وسبق أن دخلت قبل يومين حيز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بالتزامن مع بدء سريان رسوم صينية مضادة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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