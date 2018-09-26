جنوب أفريقيا تنفي نبأ إعادة سفيرها لدى تل أبيب

نفت حكومة جنوب أفريقيا الأنباء التي نشرت قبل أيام، عن إعادة سفيرها، سيسا إنغومباني لـ إسرائيل لاستئناف مهامه.

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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، إن السفير لا زال قيد الاستدعاء للتشاور، ولم يستأنف مهامه بعد.

وأضاف البيان أن السفير وصل إلى إسرائيل، لحل أمور عائلية وشخصية عاجلة، ومن المفترض أن يعود إلى جنوب إفريقيا بأسرع وقت، بعد الانتهاء من تلك المهام.

وأكد البيان على أن الأوضاع التي نجم عنها استدعاء السفير من إسرائيل للتشاور لم تتغير، مضيفا أن أي تغيير في العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، ستعلن عنه وزارة الخارجية بعد مشاورات مع الرئيس سيريل رامافوزا.

من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام بأن السفير المذكور، موجود في تل أبيب بزيارة سرية ، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي مايو من هذا العام، استدعت حكومة جنوب إفريقيا سفيرها لدى إسرائيل فورا، احتجاجا على هجوم الأخيرة على قطاع غزة.

وجاء ذلك القرار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث فتح الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين، الذين احتجوا ضد مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات