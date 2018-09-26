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هايلي تتهم موغيريني بـ"الأنانية والغطرسة"

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هايلي تتهم موغيريني بـ
Reuters
نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة
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اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بالأنانية والغطرسة لسعيها إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

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واعتبرت هايلي في حديث لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الأربعاء أن الدوافع التي تقف وراء سعي موغيريني لإبقاء مفعول الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، هي الأنانية والغطرسة وليس الحرص على حماية مصالح دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت هايلي: "إن إيران تظهر كل مرة في أماكن تحدث فيها مشاكل ولا تقف إلى جانبنا. نحاول أن نفسر للمجتمع الدولي أن محاولات التفاعل مع إيران تجاريا تخدم مصالح الإرهابيين فقط، وليس المجتمع الدولي نفسه".

ورأت المندوبة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي "يسيء فهم الوضع (حول الاتفاق النووي) بسبب أنانيته وغطرسته".

وأضافت هايلي أن "موغيريني تحاول الحفاظ على هذا الاتفاق لأنها شاركت شخصيا في إعداده وتوقيعه، لكنها لا تعمل في مصلحة الدول الأوروبية، إذ أنهم (الأوروبيون) لا يريدون القيام بأعمال تجارية مع إيران، وترفض شركاتهم إبرام صفقات تجارية مع إيران ، وليس العكس".

المصدر: تاس

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