ألمانيا تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا بعد أن دفع خلاف دبلوماسي طويل الأمد المملكة لسحب سفيرها من العاصمة الألمانية.

وقال المتحدث إن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.

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وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام بأن السعودية ستعيد سفيرها إلى ألمانيا قريبا، بموجب الاتفاق المبرم أمس بين وزيري خارجية الدولتين عادل الجبير وهايكو ماس في نيويورك.

وأكد مسؤولون لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يعود السفير السعودي لدى برلين، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، وهو نجل سفير المملكة لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان، إلى ألمانيا قريبا، وسط توقعات بحصول السفير الألماني الجديد لدى السعودية، يورغ راناو، على الاعتماد، مما سيسمح له ببدء عمله في الرياض.

وأكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" أن الجبير وهايكو اتفقا على إعادة السفير وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الدولتين أثناء اجتماع عقداه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية الألمانية اليوم عن أملها في أن يعود السفير السعودي إلى برلين في أسرع وقت ممكن، بينما أشارت قناة ARD الألمانية إلى أن ذلك سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنتهي بذلك أزمة دبلوماسية طالت عشرة أشهر على خلفية انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق زوغمار غابرييل سياسة الرياض تجاه لبنان، إذ لمّح إلى أن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرغمته على تقديم الاستقالة.

وفي منتصف العام الماضي، أعلنت ألمانيا عن نيتها تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بحجة تورط المملكة في انتهاكات لحقوق الإنسان باليمن، ما أسفر عن تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالات