ترامب: يمكن إسقاط مادورو بسرعة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من الممكن الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسرعة على أيدي عسكريي بلاده إذا ما قرروا تدبير انقلاب.

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وقال ترامب أمس، أثناء اجتماعه بنظيره الكولومبي إيفان دوكا ماركيز، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بصراحة، هذا النظام قد يسقَط بسرعة كبيرة جدا على أيدي العسكريين إذا ما قرروا ذلك.. هذا مكان سيء بالعالم ".

ورفض الرئيس الأمريكي الإجابة عن سؤال حول احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريا في فنزويلا، قائلا إنه لا يستطيع الكشف عن الاستراتيجية العسكرية.

وجاءت هذه التصريحات عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مقربين من الرئيس الفنزويلي، بمن فيهم قرينته سيليا أديلا فلوريس دي مادورو، ووزير الدفاع بادرينو لوبيز.

المصدر: CBS