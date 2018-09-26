شمخاني: نقل مسلحي داعش من العراق وسوريا إلى أفغانستان لزعزعة الأمن هناك

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، نقل الدواعش المهزومين في العراق وسوريا إلى أفغانستان بأنه عملية تستهدف زعزعة الأمن فيها .

وقال شمخاني في تصريح صحفي على هامش مؤتمر الحوار الأمني الإقليمي المنعقد بطهران، اليوم الأربعاء، إن هذا هو أول مؤتمر أمني في المنطقة وكان من المقرر أن يجري بحضور 6 دول وهي إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، إلاّ أن الأخيرة لم تستطع المشاركة فيه نظرا لحداثة الحكومة فيها (بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة).

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وأوضح أن مناقشات جيدة جدا قد أجريت خلال المؤتمر وأن الدول المشاركة كانت لها وجهات نظر متقاربة جدا وأضاف: "لقد تقرر أن يعقد المؤتمر سنويا وبصورة دورية في الدول الأعضاء وأن يتم إصدار بيان ختامي فيه".

وقد بدأ الاجتماع الأول لأمناء ومستشاري الأمن القومي في بلدان المنطقة، أعماله في طهران تحت شعار "الحوار الأمني الإقليمي" بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني .

ويعقد الاجتماع باستضافة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحضور ممثلين من إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان لبحث طرق مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات الجديدة للإرهاب في منطقة غرب آسيا .

وعلى هامش الاجتماع سيجري مسؤولو الأمن المشاركون في الاجتماع محادثات ثنائية.

ويمثل روسيا في هذا الاجتماع أمين مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف.

المصدر: فارس