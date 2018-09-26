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بيسكوف ينفي خبر رفض موسكو استقبال نتنياهو أو وزير دفاعه بعد إسقاط إيل 20

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بيسكوف ينفي خبر رفض موسكو استقبال نتنياهو أو وزير دفاعه بعد إسقاط إيل 20
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن موسكو رفضت استقبال بنيامين نتنياهو أو وزير دفاعه ليبرمان بعد اسقاط "إيل- 20".

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وفي تعليقه على المقالة التي نشرتها بهذا الشان صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قال بيسكوف للصحفيين: "إنه ليس صحيحا. تقدم الصحيفة معلومات غير صحيحة. كان هناك منذ البداية اقتراح من رئيس الوزراء الإسرائيلي حول إرسال وفد عسكري برئاسة قائد سلاح الجوي، وهذا هو ما تم عمله".

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا اليوم أن الحكومة الإسرائيلية كانت تخطط لإرسال وفد يترأسه مستشارها للأمن الوطني مائير بن شبات، إلى جانب مسؤولين من القوات الجوية، مشيرة إلى أن الحكومة فكرت كذلك في احتمال توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إلى موسكو للتغلب على الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين على خلفية حادث الطائرة.

وأضافت أن روسيا رفضت هذه الاقتراحات الإسرائيلية وفضلت أن يقوم بذلك مسؤولون عسكريون.

المصدر: إنترفاكس

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