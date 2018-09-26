رئيس وزراء إسرائيلي سابق ينتقل إلى إنتاج الماريغوانا

أعلنت شركة InterCure الإسرائيلية المختصة بإنتاج الماريغوانا الطبية عن تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بمنصب رئيس مجلس الإدارة فيها.

وأكدت InterCure اليوم، وهي الشركة الأولى والوحيدة في الدولة العبرية المختصة بإنتاج الماريغوانا لأغراض طبية، أن أولمرت الذي شغل منصب رئيس الحكومة خلال فترة ما بين 2006 و2009، ثم قضى عقوبة في السجن بتهمة الفساد، سيشرف على استراتيجية التنمية العامة وتطوير المشاريع الدولية للشركة، مشيرة إلى أن "وزنه" كرئيس وزراء سابق سيسهم في تطور الشركة.

وسيعمل أولمرت في منصبه الجديد نحو 40 ساعة أسبوعيا وراتبه عشرة آلاف دولار شهريا.

المصدر: جيروزاليم بوست