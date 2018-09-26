هدية لاتفيا للبابا فرنسيس تثير سخرية اللاتفيين وتصبح محل تندر

أثارت هدية قدمتها لاتفيا إلى البابا فرانسيس أثناء زيارته لها يوم الاثنين الماضي، موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثلت الهدية، التي قدمها رئيس لاتفيا، ريموندز فيجونس، للبابا فرانسيس في 118 زوج جوارب، و10 أزواج قفازات، ما رأى فيه المتابعون ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، هدية غير لائقة، خاصة لشخصية بمستوى البابا.

وقال اللاتفيون إن مثل هذه الهدية لشخص مثل البابا، لا تخدم صورة البلاد، مضيفين أنه يتعين على لاتفيا أن تتعلم من جيرانها، في إشارة إلى الجارة إستونيا، التي كانت هديتها للبابا مرموقة وتخدم صورة البلد، حسب تعبيرهم.

وقد قام البابا بجولة في دول البلطيق زار خلالها كلا من ليتوانيا ولاتفيا إلى جانب إستونيا، فيما تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع حلول الذكرى المئوية لاستقلال هذه الدول بعد الحرب العالمية الأولى.