الصين تندد بهجوم ترامب على الاشتراكية والشيوعية

نددت الخارجية الصينية بالدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دول العالم لمواجهة الاشتراكية والشيوعية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، غنغ شونغ، اليوم، في معرض تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي، إلى أن "لدى كل دولة حقا في اختيار السبيل والنموذج الاجتماعي للتطور"، مضيفا أن "الشعوب هي صاحبة القرار بشأن ما إذا كان هذا النموذج أو ذاك ملائما لدولها".

وحذر الدبلوماسي الصيني من أن تأجيج الخلافات على أساس الفارق بين الإيديولوجيات يعود إلى عصر الحرب الباردة.

وناشد ترامب أمس في خطابه أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة زعماء العالم مكافحة إيديولوجية الاشتراكية والشيوعية التي حسب قوله "تجلب دائما الانحطاط والفساد والمعاناة"، مضيفا، وسط انتقادات وجهها إلى فنزويلا، أن رغبة الشيوعيين في السلطة تؤدي إلى تدخلات واضطهادات.

المصدر: نوفوستي