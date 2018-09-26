للمرة الأولى سياسي فرنسي كبير يخوض انتخابات بلدية في دولة أخرى

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، أنه سيترشح لمنصب رئيس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها سياسي أوروبي كبير انتخابات رئيسية في دولة أخرى.

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وولد فالس في برشلونة عام 1962، لأب كاتالوني وأم سويسرية إيطالية، ونشأ في فرنسا، وخاض كل حياته السياسية فيها، وتولى عدة مناصب بينها رئيس بلدية وعضو في البرلمان، ووزير قبل أن يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.

وبعد إخفاقه في الفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية، أصبح فالس يقضي وقتا أكبر في إسبانيا، حيث يشارك في الحملة الرافضة لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وقال فالس، الذي كان رئيسا للوزراء في حكومة الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، في خطاب بالكتالونية والإسبانية والفرنسية، يوم الثلاثاء، إنه سيخوض انتخابات رئاسة بلدية برشلونة مستقلا.

وكان حزب ثيودادانوس الكاتالوني "المواطنون" المنتمي ليمين الوسط، قد قال إنه سيدعم فالس. وفاز الحزب بالانتخابات المحلية في كتالونيا العام الماضي، ويقود الحركة المناهضة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

المصدر: رويترز