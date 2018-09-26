إيران تكشف عن طائرات "درون" بمواصفات جديدة

أزاح الجيش الإيراني صباح اليوم الأربعاء الستار عن منجزات جديدة في مجال طائرات الدرون، برعاية قائد القوة البرية في الجيش العميد كيومرث حيدري.

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وتم الكشف عن 3 منجزات جديدة في مجال طائرات الدورن، ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار "SAR" لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات.

ويحظى هذا الرادار بإمكانيات من ضمنها التصوير على مدار الساعة وفي أجواء الغيوم والغبار والأتربة.

كما لديه إمكانية تصوير التحصينات والمنشآت العسكرية والكشف عن المنشآت والمعدات الخادعة، وإكمال معلومات التصوير البصري وتحديد تغييرات النسيج الأرضي الناجمة عن وجود المعدات، وإيجاد المنشآت العسكرية والكشف عن التغييرات الناجمة عن الحوادث الطبيعية، والكشف عن التغييرات الحاصلة في أوضاع منشآت المنطقة.

ومن المنجزات الأخرى التي عرضت في المراسم، جهاز تشويش اتصالات ينصب على طائرات الدرون في نطاق ذبذبات 20 إلى 520 ميغاهيرتس ومشروع "شاهد" لصنع منظومة تشويش الاتصالات باسم "شاهين".

المصدر: وكالة فارس