ترامب ينوي استغلال جلسة لمجلس الأمن اليوم لطرح موضوع "الخطر الإيراني"

مع استمرار الخلاف الحاد حول إيران في الأمم المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، رغم خطر أن يكشف ذلك مدى عزلته في موقفه.

يترأس ترامب جلسة مجلس الأمن عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش للتباحث في منع انتشار الأسلحة، في اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية.

لكن الرئيس الأمريكي لا يخفي أنه يريد استغلال هذا الاجتماع لحملته من أجل ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران.

ولن يشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع، لأن بلاده ليست ضمن الدول الـ15 الأعضاء حاليا في المجلس، لكن من المقرر أن يشارك بعيد الاجتماع في مؤتمر صحفي في نيويورك حيث تعقد الجلسة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيسان قد تبادلا الانتقادات بشكل حاد خلال كلمة كل منهما من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد دعا ترامب "كل الأمم" إلى "عزل الدكتاتورية الفاسدة" في طهران. وهدفه من ذلك حشد المجتمع الدولي لحمل الجمهورية الإسلامية على التفاوض معه في اتفاق نووي جديد واسع النطاق يمنع طهران من حيازة السلاح النووي والصواريخ الباليستية ويضع حدا "لسلكوها المزعزع" في الشرق الأوسط.

في المقابل، اتهمه روحاني بالسعي إلى "الإطاحة بالحكومة الإيرانية" من خلال فرض عقوبات صارمة شبهها بـ"الإرهاب الاقتصادي".

واعتبر روحاني أن المحادثات الوحيدة الممكنة يجب أن تتم في الأمم المتحدة وعلى أساس الاتفاق النووي المتعدد الأطراف الموقع في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي واستأنفت فرض عقوباتها على هذا البلد.

المصدر: أ ف ب