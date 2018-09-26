شمخاني: ما زال آلاف الإرهابيين في سوريا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه ما زال الآلاف من الإرهابيين باقين في سوريا والدول الأخرى.

وأضاف شمخاني، أمس الثلاثاء، أن هؤلاء إن لم تتم مكافحتهم والقضاء التام عليهم سوف يهددون أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى وجود معلومات مفادها غياب الإصرار والجدية لدى الإدارة الأمريكية لإزالة داعش، قائلا: "الطائرات الأمريكية بشكل متكرر، وعلى الرغم من المعلومات المفصلة عن وجود إرهابيين في مناطق معينة، لم تقم بمهاجمتهم، وفي بعض الحالات قامت بإنقاذ قادة داعش من حصار الجيشين السوري والعراقي".

المصدر: وكالة مهر