كيسنجر: الموقف العدائي من الصين لا يعكس وجهة نظر الأغلبية

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، إنه متفائل بتنمية العلاقات بين بكين وواشنطن على المدى الطويل.

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وتابع وفق بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية، عقب لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بالنسبة للتطور طويل الأجل للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فإنني متفائل بأن كلا الجانبين بحاجة إلى النظر إلى هذه العلاقات من منظور أوسع، وتعزيز التعاون للاستجابة للعديد من المشكلات الإقليمية والدولية، فضلا عن التحديات العالمية".

وأشار كيسنجر الذي يعتبر أحد أوائل مهندسي العلاقات الصينية-الأمريكية، إلى أن الموقف العدائي والتصريحات الصادرة بحق الصين في أمريكا، لا تعكس وجهات نظر الأغلبية. وقال: "لدى الصين والولايات المتحدة وجهات نظر مختلفة حول عدد من القضايا، لكن لا يمكنهما المضي في المواجهة، وهذا ليس في مصلحة أي من الطرفين".

المصدر: نوفوستي



