لقاء خاص بين الملك عبدالله وبتول الوهداني في نيويورك

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، بالطبيبة الأردنية بتول الوهداني، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال اللقاء، شجع الملك عبدالله الشابة على أن تكون قدوة للشباب الأردني، وحثها على مواصلة تحقيق الإنجازات.

وأطلقت بتول، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استراتيجية شباب 2030، لتوحيد وحشد جهود الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في الشباب، وإشراكهم في جهود التنمية.

وتحدثت الطبيبة الأردنية نيابة عن الشباب في كل مكان خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين.

.@BatoolWahdani delivers a stirring call to action at the launch event of #Youth2030: "We know we have the right to lead. Not only today or tomorrow, but every single moment." #UNGA#GlobalGoals 🌎 #GenUnlimited 👩🏾‍💼👩🏼‍💻👨🏿‍🎓👨🏻‍🔬 pic.twitter.com/5U0G5Bwlfd — UNMGCY (@unmgcy) 24 septembre 2018

وتساءلت عما إذا كان من الممكن تغيير العالم، وإنهاء الحروب والقضاء على الفقر وشفاء كل الأمراض، قائلة إن كل ذلك ليس ممكنا فقط بل وعمليا أيضا.

وأضافت: "قبل أن أخلد للنوم أغلق عيني وأحلم بمستقبلي. في اليوم التالي أصحو وأتعلم وأخطط وأفكر خارج الصندوق لحل المشاكل من حولي. أتناقش مع زملائي حول كيف أن بعض السياسات غير مبررة وغير عادلة، وكيف يمكننا التعامل معها. نتطوع في جمعيات شبابية ونحدث زوبعة من حولنا ونسيطر على منصات التواصل. لدينا آمال وأحلام وعزيمة وطاقة".

المصدر: عمون