واشنطن تعلن مساندتها لاستقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساندة الولايات المتحدة لاستقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الروسية.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية في بيان، إن "الولايات المتحدة تحترم قدرة الزعماء الدينيين الأوكرانيين وأتباعهم على الاستقلال وفقا لقناعاتهم الدينية، والقيام بمهامهم بشكل متناغم وفقا لمعتقداتهم، ونحترم البطريرك المسكوني كصوت للتسامح الديني والحوار بين الأديان".

كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا وتدعم وحدة أراضيها.

وقررت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مؤخرا إنهاء مشاركة الكنيسة الروسية في الهيئات التابعة لبطريركية القسطنطينية المسكونية، وذلك بسبب رغبة الأخيرة منح صفة كنيسة محلية مستقلة لـ "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف"، وهي عبارة عن كنيسة منشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو وسائر روسيا.

المصدر: وكالات