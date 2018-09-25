ميركل ترفض مقترحا بريطانيا بخصوص العلاقة المستقبلية مع بروكسل

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، المقترح البريطاني بإقامة علاقة مستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وقالت إن بريطانيا لا تستطيع البقاء في السوق الموحدة فيما يتعلق بالسلع فقط في الوقت الذي تحظر فيه تحرك المواطنين.

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وشددت في كلمتها التي ألقتها في منتدى رابطة الصناعة الألمانية (BDI)، على أن المنطقة التي تتمتع بحرية الحركة تشمل 4 جوانب السلع والخدمات والأفراد ورأس المال التي تعمل في كتل ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

وأضافت ميركل "لا يمكن أن تكون جزءا من السوق المشتركة في جانب واحد فقط و3 لا"، في إشارة إلى اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الذي قدمته في القمة الأوروبية غير الرسمية التي جرت الأسبوع الماضي في سالزبورغ.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الشيء الأساسي في هذا الوقت ليس تعريف العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن المهم وضع شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في "اتفاق معقول".

وأكدت أنغيلا ميركل أن الأسابيع الـ6 أو الـ8 المقبلة ستكون حاسمة في هذا الصدد، وستشمل عملا مكثفا وصعبا.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"