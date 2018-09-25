الحكومة البريطانية تمنح اللجوء لـ 100 من عناصر "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم

كشفت صحيفة ديلي تلغراف أن الحكومة البريطانية، وافقت على منح حق اللجوء لنحو مئة من عناصر منظمة "الخوذ البيضاء" وأفراد عائلاتهم.

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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن بريطانيا استقبلت أول دفعة من هؤلاء، وتم توطينهم في مسكن على الأراضي البريطانية، ومن المقرر أن يصل البقية، أوائل الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء سيعاملون على أنهم "لاجئون عاديون" قبل تسليمهم إلى السلطات المحلية في أنحاء المملكة المتحدة.

وكشفت إسرائيل في يوليو الماضي، عن قيامها بـ "عملية سرية ليلية" لتهريب 800 عنصر من "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم من منطقة في جنوب سورية ونقلهم برا إلى الأردن، بناء على طلب من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا.

المصدر: وكالات