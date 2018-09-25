ترامب يلتقي أردوغان على هامش الجمعية العامة

أكد أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وكتب مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على "تويتر" أن الرئيسين أجريا "محادثة قصيرة" قبل إلقاء رجب طيب أردوغان كلمته أمام الجمعية العامة.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitapları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. pic.twitter.com/nM2BBfYnDM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 25 сентября 2018 г.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور يتصافح فيها ترامب وأردوغان بحضور زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب.

وقبل ذلك لاحظت وسائل الإعلام أن أردوغان خرج من قاعة الجمعية العامة أثناء كلمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لكن ذلك لم يكن بمثابة خطوة دبلوماسية أو دليل على احتجاج، وإنما كانت تحركات أردوغان مرتبطة بالتحضير لكلمته التي أدلى بها مباشرة بعد كلمة ترامب، حسب مصادر صحفية تركية.

Abd Başkanı Trump Bm Genel Kurulu’nda konuşurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump’ı dinlemeyi tercih etmeyip konuşma sırası kendisinde olduğu için salonu terkedip kürsünün arkasındaki bölüme geçti..#WorldIsBiggerThan5

pic.twitter.com/kqE4FSkQeY — Marginale (@themarginale) 25 сентября 2018 г.

يذكر، أو هذا هو أول لقاء بين ترامب وأردوغان منذ بدء التوترات في العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المتهم بالتورط في محالة الانقلاب في تركيا، وإعلان واشنطن فرض رسوم جمركية على بعض الصادرات التركية.

المصدر: وكالات