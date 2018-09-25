إسرائيل تفتتح خطا للقطارات السريعة بين مطار تل أبيب والقدس

افتتحت إسرائيل الثلاثاء خطا سريعا للسكك الحديدية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى القدس ضمن مشروع بملياري دولار ما أثار انتقادات فلسطينية بسبب مساره عبر مناطق بالضفة الغربية.

وسيختصر القطار زمن الرحلة بين مطار بن غوريون ومحطة قطارات جديدة على عمق 80 مترا تحت الأرض في مدخل القدس إلى نحو 20 دقيقة، وتستغرق هذه الرحلة بالسيارة 40 دقيقة على الأقل.

ويجتاز القطار الذي يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة عددا من الأنفاق والجسور الجديدة ويمر وسط تلال بين القدس والمطار الذي يقع على بعد 40 كيلومترا.

ويمر خط السكك الحديدية عبر أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 قرب قرية بيت سوريك الفلسطينية على مشارف القدس وفي وادي اللطرون عند منتصف الطريق تقريبا بين القدس والمطار.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية من السفر للخارج عبر مطار بن غوريون فيضطرون للعبور برا إلى الأردن للسفر من مطار عمان، وتُرجع إسرائيل هذا الحظر لدواع أمنية.

واتهم صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إسرائيل باستغلال أرض فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني لإقامة خط القطارات عليها والذي سيمتد في نهاية المطاف ليصل إلى مدينة تل أبيب ذاتها.

وأضاف أن القطار يأتي في إطار مساعي إسرائيل لتحويل الاحتلال إلى ضم أراض.

Reuters / Ronen Zvulun

Reuters / Ronen Zvulun

Reuters / Ronen Zvulun

المصدر: رويترز