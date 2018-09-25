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منظومة "باستيون" الصاروخية تشارك في مناورات القطب الشمالي للمرة الأولى

أخبار العالم

منظومة
Reuters Anton Vaganov
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أكد الناطق باسم الأسطول الحربي الشمالي الروسي، العقيد البحري فاديم سيرغا، أن منظومة "باستيون" الصاروخية، ستشارك لأول مرة في مناورات الجيش الروسي في ظروف القطب الشمالي.

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وقال سيرغا في تصريح صحفي الثلاثاء، "ستقوم منظومة "باستيون" الصاروخية المخصصة للدفاع عن السواحل، والتي تتسلح بها المجموعة التكتيكية التابعة لأسطول بحر الشمال، المتمركزة في جزيرة كوتيلني في بحر لابتيف، بإطلاق الصواريخ لأول مرة، وذلك في إطار تدريبات للدفاع عن أراضي الجزر الروسية في القطب الشمالي.

وسيتم إطلاق الصواريخ على منطقة أهداف مفترضة، تقع على مسافة بعيدة تمثل تشكيلا من السفن التابعة لعدو محتمل.

وأضاف سيرغا أنه سبق وتم مؤخرا إيصال منظومة "باستيون" المزودة بصواريخ "أونيكس"، المجنحة المضادة للسفن، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى جزيرة كوتيلني، عن طريق البحر، بهدف تزويد المجموعة التكتيكية الموجودة هناك بهذه المنظومة الحديثة.

يذكر أن منظومة "باستيون" تحل محل منظومة "روبيج" التي كانت تتزود بها الوحدات الفرعية لقوات الدفاع عن السواحل.

المصدر: سبوتنيك

 



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