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نتنياهو ورئيس "الموساد" في الولايات المتحدة لبحث الأزمة مع روسيا

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نتنياهو ورئيس
Reuters Sergey Pivovarov
الطائرة الروسية إيل - 20
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، يرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في زيارته إلى الولايات المتحدة، لبحث الأزمة مع موسكو عقب إسقاط الطائرة الروسية.

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وأضافت الإذاعة، أن كوهين سيبحث مع مسؤولين أمريكيين قرار روسيا حول تسليم منظومة صواريخ s 300 الدفاعية لدمشق في غضون أسبوعين، مؤكدة أن كوهين سيوضح للجانب الأمريكي، أن القرار الروسي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتأتي تقارير رحلة نتنياهو وكوهين بعد اجتماع دام ثلاث ساعات تقريبا لمجلس الكابنيت الإسرائيلي المصغر اليوم الثلاثاء، حيث طالب نتنياهو وزراءه بالتزام الصمت حيال القضية الروسية.

وأصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بيانا أكد فيه، أن نتنياهو وجه تعليمات لجيشه بمواصلة التنسيق الأمني مع روسيا، وتشديد الإجراءات المتبعة ضد محاولات إيران لإقامة وجود عسكري في سوريا. وأكد المجلس أنه يشارك العائلات الروسية حزنها بعد فقدان أفراد طاقم نتيجة إسقاط الطائرة الروسية وفق ما جاء في البيان. 

المصدر: وكالات

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