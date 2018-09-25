ميركل: أوروبا لا تفهم موقف لندن من تعاونها مع بروكسل بعد "بريكست"

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا لم توضح بعد موقفها من العلاقات بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين: "ليس من الواضح ما الذي تريده بريطانيا من المحادثات حول "بريكست". يوجد لدينا ما بين 6 و8 أسابيع فقط لتحقيق اتفاق".

وأشارت إلى أن "بريطانيا لم تعبر بعد بوضوح عن موقفها من مسألة المحادثات حول العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي ما بعد "بريكست".

وعبرت عن اعتقادها بأن نجاح المحادثات المقبلة يتوقف بشكل كبير على ما الذي تريده بريطانيا بالذات.

وتابعت: "يحتاج الاقتصاد إلى وضوح".

المصدر: إنترفاكس