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القوات النيجيرية تقتل 14 مسلحا من بوكو حرام وتنقذ 146 رهينة

أخبار العالم

القوات النيجيرية تقتل 14 مسلحا من بوكو حرام وتنقذ 146 رهينة
AFP AUDU MARTE
نيجيريا، أرشيف
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قال الناطق باسم الجيش النيجيري، تيكساس تشوكوو إن القوات النيجيرية قتلت 14 مسلحا من جماعة بوكو حرام في عملية عسكرية تهدف للقضاء على المتبقين من الجماعة الإرهابية شمال شرقي البلاد.

وجاء في بيان صدر عن تشوكوو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 146 رهينة كانوا في الأسر لدى جماعة بوكو حرام خلال العملية العسكرية في منطقة غووزا بولاية بورنو شمالي البلاد يومي الأحد والاثنين.

وأعلن المتحدث عن إصابة أحد الجنود خلال العملية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أسماء الرهائن الذين تم إنقاذهم لتسليمهم إلى الوكالة المعنية.

وقتل 14 مسلحا من جماعة بوكو حرام في الـ6 من سبتمبر الجاري في عملية مماثلة شنتها قوات الحكومة في منطقة غووزا شمال شرق البلاد.

وتم خلال هذه العملية تحرير نحو 21 شخصا كانت الجماعة الإرهابية تحتجزهم كرهائن.

وتحاول حركة بوكو حرام منذ عام 2009 تأسيس دولة إسلامية في شمال شرقي نيجيريا، مما أدى إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد الملايين.

المصدر: شينخوا

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