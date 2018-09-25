الموافقة على نقل طفلة كردية عراقية إلى إسرائيل للعلاج

صادق وزير الداخلية الإسرائيلي عشية عيد السوكوت، على نقل طفلة كردية عراقية مصابة بعيب في القلب إلى إسرائيل لتلقي العلاج.

وتعاني الطفلة أحلام، وهي من إقليم كردستان العراق، من انقلاب وضع الأوعية الدموية الكبيرة، وهي متلازمة قاتلة لا تكون فيها الشرايين الرئيسية التي تحمل الدم إلى القلب في موضعها الطبيعي.

متحدث باسم "شيفت أحيم"، وهي منظمة مسيحية مقرها القدس، تقوم بتسهيل العلاج الطبي للمرضى في الدول العربية الذين يسعون للحصول على الرعاية في إسرائيل، قال إن الطفلة الرضيعة ستُنقل في طائرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.

المصدر: تايم أوف إسرائيل